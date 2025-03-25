Сейчас в Первой лиге участвуют 18 команд (17 и Хуст, который снялся с соревнований), которые были разделены на 2 группы, Чемпионскую и Выбывание, по итогам первой половины сезона. Но уже с кампании 2025/26 первенство может вернуться к более привычному формату с 16 командами без разделения на группы, о чем сообщил президент ПФЛ Александр Каденко.

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"Прошлая Конференция приняла решение, что с сезона 2025/26 переходим к классическому формату: в Первой лиге будет 16 команд, два круга. Но окончательное решение клубы Первой лиги примут на ближайшей Конференции. Надеемся, что все поддержат этот формат.

По Второй лиги, то она должна в первую очередь сохранить региональный принцип: должно быть две группы. Планируем, что будет по 12-14 команд в группах и играть в три круга, чтобы набрать хотя бы 30-32 игры. Можем закончить в середине ноября и в середине марта возобновить соревнования", – приводит слова Каденко официальный сайт ПФЛ.

Правда, пока нет информации, сколько команд будут подниматься в УПЛ после изменения формата. Сейчас первые две команды получают прямую путевку в элиту, тогда как третья и четвертая команда встретятся в переходных матчах с клубами, занявших 13-е и 14-е места в УПЛ.

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