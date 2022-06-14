Функционер "горожан" Иван Кузьменко считает, что клубы, которые будут выступать за пределами Украины, будут иметь преимущество над другими командами.

"То, что мы будем играть этот чемпионат, является показателем того, что мы живы и несокрушимы. Риск проведения чемпионата в Украине велик. Возможно, я, как и большинство футбольного сообщества, до конца его не осознаю. Однако Украина – это нация победителей. Побеждает тот, кто рискует.

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Пять еврокубковых представителей Украины хотят играть свои игры чемпионата Украины за границей. Я считаю, что такой вариант не совсем спортивный, поскольку эти команды имеют конкурентное преимущество в виде возможности приглашать легионеров. Мне кажется, что такой формат больше рассчитан на то, чтобы эти пять команд по итогам нового сезона снова поделили еврокубковые места.

Нам, как амбициозной команде, которая тоже хочет бороться за самые высокие места, будет сложно конкурировать с соперниками, где в составе есть легионеры. Нужно проводить сезон или полностью за границей, или в Украине. Чемпионат должен быть равным для всех", – сказал Кузьменко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, сезон 2021/22 был завершен досрочно из-за нападения России на Украину. Новый сезон на всех уровнях (УПЛ, Первая лига, Вторая лига, женский чемпионат) стартует уже в августе.

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