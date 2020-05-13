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"Чемпионат Турции больше для пенсионеров", – Яковенко объяснил, почему украинцы выбирают Суперлигу

09:22 51 Читати українською
"Чемпионат Турции больше для пенсионеров", – Яковенко объяснил, почему украинцы выбирают Суперлигу
Гармаш и Морозюк / Фото ФК Ризеспор

Украинский экс-форвард, а ныне эксперт на ТВ Александр Яковенко оценил чемпионат Турции для выходцев из УПЛ.

"Для украинцев он хорош тем, что наши футболисты ценятся там, поскольку мы часто играли с турками и почти всегда побеждали – это Динамо Киев, сборная Украины и другие клубы. Поэтому они очень ценят наших футболистов.

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Турки интересовались нашими игроками в тот момент, когда в Украине начался кризис. У них было все хорошо, поэтому стали переманивать наших ребят, которые привыкли к хорошей жизни.

Среди европейских команд Турция не имеет веса – туда едут доигрывать. В основном игроки не едут в турецкий чемпионат в своих лучших кондициях, он больше для пенсионеров.

Топ-лига? В зависимости от чего судить: стадионы – топ, болельщики – топ, телекартинка – топ. Внешне все очень красиво и привлекательно. Однако если взять евротурниры, то там турецкие команды всегда проваливаются", – рассказал Александр для ТК Футбол.

Напомним, Яковенко провел почти всю карьеру за границей, за его спиной чемпионаты Бельгии, Италии, Испании и Нидерландов.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Украинцы за рубежом Турция Александр Яковенко Александр Яковенко
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