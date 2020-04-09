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Чемпионат Таджикистана стартовал фантастическим голом ножницами – премия Пушкаша уже в пути

13:51 25 Читати українською
Чемпионат Таджикистана стартовал фантастическим голом ножницами – премия Пушкаша уже в пути
Манучехр Джалилов создал шедевр / ФК Истиклол

Поединок 1-го тура таджикского первенства между Душанбе-83 и Истиклолом не порадовал интригой, но подарил невероятный по красоте забитый мяч.

Истиклол легко уничтожил соперника (7:0), однако один из голов стал настоящим украшением поединка.

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На 31-й минуте форвард "львов" Манучехр Джалилов отправил мяч в сетку бисиклетой. К этому шедевру нападающий позже добавил еще 2 забитых мяча и оформил первый хет-трик в сезоне-2020. Интересно, что Джалилов вернулся в команду украинца Виталия Левченко из Индонезии зимой.

Чемпионат Таджикистана – один из четырех по всей планете, проводящих матчи в условиях пандемии коронавируса.

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Истиклол Истиклол Фантастические голы Мир Красивые голы Видеоновости
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