Чемпионат Румынии собираются возобновить в Анталье

Клубы румынской Лиги 1 планируют возобновить прерванный пандемией коронавируса сезон в турецкой Анталье.

Лига 1 Румынии завершит сезон 2019/20 на турецком курорте, сообщает Gazeta Sporturilor.

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В ближайшие недели румынские клубы чартерными рейсами вылетят в Анталью. Там они проведут 2 месяца. Сначала Клуж, Стяуа и еще 12 команд будут тренироваться, а затем сыграют 8 последних туров чемпионата в двух подгруппах – чемпионской и выбывания.

Ориентировочная стоимость "турецкого" проекта возобновления румынского первенства – 2 млн евро. На вынужденную паузу лидером чемпионата ушел Клуж (30 очков), на 4 пункта опережая Стяуа и Университатю.

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