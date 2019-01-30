"Чемпионат России на голову или две выше, чем Украины", – Ракицкий откровенно раскритиковал УПЛ

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий сравнил между собой РПЛ и УПЛ, а также поделился своими впечатлениями от пребывания в российской команде.

"Я скажу только пару вещей. Очень доволен, что приехал в Петербург и буду играть за действительно великий клуб. Знаю, что команда идет на первом месте, и хочу, чтобы так и оставалось. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы Зенит побеждал.

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Физически я чувствую себя прекрасно. Мне 29 лет, это самый разгар карьеры. Эмоционально – да, возможно, эмоции немного угасли. Я не могу говорить вам, но потом объясню тренеру, что происходило в моей голове в последний год. А сейчас обсуждать это не хотел бы.

Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат – очень слабый и не очень интересный. И так продолжается уже пятый год. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду, тем более в Зенит. Я очень счастлив", – цитирует Ракицкого официальный сайт Зенита.

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