"Это происходит не впервые, не во второй и не в третий раз. Расизм в Ла Лиге – привычное явление. Руководство лиги считает это нормальным, федерация считает это нормальным, а соперники только поощряют такое. Мне очень жаль.

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Чемпионат, принадлежавший Роналдиньо, Роналдо, Криштиану, Месси, теперь принадлежит расистам. Эта прекрасная нация приняла меня, я ее полюбил, но она согласна экспортировать образ расистской страны. И мне жаль испанцев, которые не согласны с этим, но сегодня в Бразилии Испания известна как страна расистов.

К сожалению, я не могу защищать Испанию, учитывая все происходящее еженедельно. Я согласен. Но я достаточно силен, чтобы пойти против расистов до конца. Даже если это будет происходить вдали от этого места", – написал в твиттере бразилец.

Напомним, что во время матча с Валенсией возникла потасовка, в результате которой Винисиус получил красную карту. С трибун раздавались расистские выкрики в адрес игрока "сливочных".

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