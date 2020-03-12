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Чемпионат Португалии остановлен на неопределенный срок

20:17 47 Читати українською
Чемпионат Португалии остановлен на неопределенный срок
Бенфика – Порту / Record

Португалия стала очередной страной, которая вынуждена временно отказаться от проведения внутреннего чемпионата.

Ближайший тур в двух высшых дивизионах отменен, информирует официальный сайт лиги.

Нидерланды и Чехия официально приостановили местные чемпионаты

Всем местным клубам рекомендовано отказаться от тренировок и ограничить контакты игроков с другими людьми. Пока неизвестно, как долго продлится пауза, однако руководящий орган португальской лиги планирует собираться каждые три дня для оптимального решения проблемы.

Напомним, ранее Испания и Италия также согласовали решение о временной остановке своих чемпионатов.

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коронавирус Португалия
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