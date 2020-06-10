Бундеслига определила претендентов на звание лучшего игрока мая

В чемпионате Германии проходит голосование за лучшего футболиста в прошлом месяце.

Германия первой из топ-чемпионатов вышла из карантина и может себе позволить подвести итоги мая.

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В список кандидатов на звание лучшего игрока прошлого месяца вошли: защитники Баварии Йозуа Киммих и Бенжамен Павар, хавбек Хоффенхайма Кристоф Баумгартнер, защитник Боруссии Д Ашраф Хакими, талант Байера Кай Хаверц и форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер.

Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

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