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Бундеслига определила претендентов на звание лучшего игрока мая

22:16 16 Читати українською
Бундеслига определила претендентов на звание лучшего игрока мая
Кай Хаверц та Йозуа Кімміх / Фото Bavarian Football Works

В чемпионате Германии проходит голосование за лучшего футболиста в прошлом месяце.

Германия первой из топ-чемпионатов вышла из карантина и может себе позволить подвести итоги мая.

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В список кандидатов на звание лучшего игрока прошлого месяца вошли: защитники Баварии Йозуа Киммих и Бенжамен Павар, хавбек Хоффенхайма Кристоф Баумгартнер, защитник Боруссии Д Ашраф Хакими, талант Байера Кай Хаверц и форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер.

Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

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Германия Ашраф Хакими Ашраф Хакими Бенжамен Павар Бенжамен Павар Кристоф Баумгартнер Кристоф Баумгартнер Тимо Вернер Тимо Вернер Бундеслига Йозуа Киммих Йозуа Киммих Кай Хаверц Кай Хаверц
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