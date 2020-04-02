"Чемпионат Нидерландов мертв": Аякс и ПСВ требуют окончательно завершить сезон

Аякс, ПСВ, а также АЗ призвали Федерацию футбола Нидерландов закончить сезон, чтобы не искать возможность доигрывать его летом.

"Мы не можем найти ни одной достойной причины, чтобы в этой ситуации возобновлять чемпионат", – сказал технический директор ПСВ Тоон Гербрандс.

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Спортивный директор Аякса Овермарс был более радикальным: "Чемпионат Нидерландов мертв, жизнь куда важнее. Почему сейчас речь идет о деньгах, а не о здоровье людей? Я надеялся, что Федерация футбола Нидерландов примет независимое решение, но они прячутся за УЕФА. Я этого не понимаю.

В Нидерландах мы не так зависимы от медиаправ, как чемпионаты Испании, Англии, Италии и Германии. Думаю, сейчас они находятся под большим давлением УЕФА, чтобы продолжать играть любой ценой. Проснитесь! В Нидерландах из-за коронавируса ежедневно умирает по 100 человек".

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Добавим, что 2 апреля в соседней Бельгии приняли решение не доигрывать нынешний чемпионат и утвердить результаты на момент остановки первенства как окончательные.