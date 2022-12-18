Чемпионат мира 2022 года, несколько минут назад завершившийся в Катаре феерической победой Аргентины над Францией в серии пенальти, стал самым результативным в истории Мундиалей, сообщает MisterChip.

Месси установил уникальное достижение Мундиалей, забив на групповом этапе и во всех матчах плей-офф ЧМ-2022

На нем команды суммарно забили 172 гола. Предыдущий рекорд был установлен на ЧМ-1998 во Франции и ЧМ-2014 в Бразилии – на обоих было реализовано по 171 голу.

Напомним, основное время финального матча между "альбиселесте" и "трехцветными" завершилось со счетом 2:2. В овертаймах команды обменялись результативными ударами, а в послематчевой лотерее более убедительными были аргентинцы.

ЧМ-2022 для Месси: Аргентина и Франция выдали лучший финал в истории – перестрелку Мбаппе и Лео решила серия пенальти