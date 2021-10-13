"Мы должны продолжать прогрессировать в скорости принятия решений, особенно это касается офсайда. В 2022 году на чемпионате мира мы сможем гораздо лучше и быстрее принимать офсайдные решение. И это будет меньше останавливать игру, потому что это одна из главных претензий к VAR.

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Есть хороший шанс, что определение офсайдов будет автоматизированное на чемпионате мира 2022 года. Я обязан хранить все в секрете, но это будет следующим большим достижением в судействе", – цитирует Венгера Goal.

Напомним, предстоящий чемпионат мира в Катаре должен проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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