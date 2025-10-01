ЧМ U-20: Парагвай не оторвался от Украины, сыграв вничью с Кореей, определился первый участник плей-офф, фиаско Чили
Состоялись еще 3 матча чемпионата мира U-20, в частности игра соперников сборной Украины по группе. Отчет и результаты встреч – в этой новости "Футбол 24".
Чемпионат мира U-20, групповой этап, 2-й тур
Группа A
Чили – Япония – 0:2
Голы: Ичихара, 55 (пен.), Йокояма, 82
На 35-й минуте Такаока не реализовал пенальти
Египет – Новая Зеландия – 1:2
Голы: Кабака, 5 – Брук-Смит, 13, Лок, 16
Группа B
Южная Корея – Парагвай – 0:0
Удаление: Гонсалес, 45+3
Гол Синчука с пенальти в видеообзоре матча чемпионата мира U-20 Панама – Украина – 1:1
В группе A Япония одержала вторую победу подряд, переиграв со счетом 2:0 хозяев турнира – сборную Чили. Голы забивали Ичихара и Йокояма. "Самураи" стали первой командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф. Теоретически они еще могут опуститься на 3 место в группе, но гарантированно будут одной из лучших сборных в рейтинге команд на третьих отметках в квартетах.
Новая Зеландия после поражения на старте одержала волевую победу против Египта 2:1 и сохраняет шансы на проход в следующую стадию турнира. Победу команде из Океании принесли голы Брук-Смита и Лока.
В группе B, где играет сборная Украины, Парагвай в меньшинстве не смог одолеть Южную Корею. Таким образом латиноамериканцы не оторвались от подопечных Михайленко, увеличив шансы украинцев на плей-офф. В третьем туре Парагвай поборется со сборной Украины за первое место квартета. Команда, которая проигрывает, будет рисковать опуститься на третье место при определенных обстоятельствах.
Украина U-20 не удержала победу над Панамой на ЧМ-2025 – две попытки удалить украинцев, "сине-желтые" почти в плей-офф