Чемпионат мира-2025 U-20, групповой этап, 2-й тур

Группа E

ЮАР – Новая Каледония – 5:0

Голы: Нквали, 25, Априль, 34, (пен.), Магидигиди, 44, 52, Маку, 80

Группа F

Нигерия – Саудовская Аравия – 3:2

Голы: Салиху, 10, Очоче, 38, Бамеи, 90+4, (пен.) – Аль Юхайби, 21, Хаджи, 50

В группе E встретились сборные ЮАР и Новой Каледонии. Последние являются абсолютным дебютантом турнира и уже были разбиты США со счетом 9:1 в первом туре. К сожалению для Новой Каледонии избиение продолжилось – Нквали, Априль и Магидигиди оформили разгром еще в первом тайме. Магидигиди после перерыва еще увеличил преимущество, а Маку на 80-й минуте поставил жирную точку – 5:0! Стоит добавить, что в другой встрече этой группы США разбили Францию (3:0) и гарантировали себе участие в плей-офф.

А вот Нигерия и Саудовская Аравия в группе F устроили настоящий триллер. Обе команды стартовали с поражений 0:1 от Норвегии и Колумбии соответственно, поэтому в этой игре имели шанс закрепиться на третьей строчке (ведь их конкуренты ранее расписали мировую). Нигерийцы вышли вперед благодаря точному удару головой Салиху, но Аль Юхайби воспользовался обрезкой защиты и превратил длинную передачу вратаря в голевую.

Очоче перед перерывом забил настоящую красоту после розыгрыша штрафного – правда, не обошлось без рикошета. Хаджи на старте второго тайма ударом головой перебросил вратаря Нигерии – напомнило гол ван Перси на Чемпионате мира-2014, но без эффектного падения. Он же мог оформить за несколько минут дубль, но его удар метров с 8 попал в стойку. В компенсированное время аравийцы поплатились за это – арбитр назначил пенальти за игру рукой в штрафной, а Бамейи реализовал 11-метровый.

