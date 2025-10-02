Состоялись еще 4 матча чемпионата мира U-20. Отчеты и результаты встреч – в этой новости "Футбол 24".

Чемпионат мира U-20, групповой этап, 2-й тур 2-й тур

Группа C

Испания – Мексика – 2:2

Голы: Гарсия, 42, Браво, 80 (пен.) – Мора, 32, 87

Бразилия – Марокко – 1:2

Голы: Теодоро, 90+2 (пен.) – Маама, 60, Забири, 76

Группа D

Италия – Куба – 2:2

Голы: Натали, 14, Идриссу, 31 – Кмехо, 70 (пен.), 87 (пен.)

Аргентина – Австралия – 4:1

Голы: Сарко, 3, Перес, 45, Субиабре, 90_3, Андино, 90+5 – Бенни, 69

ЧМ U-20: Парагвай не оторвался от Украины, сыграв вничью с Кореей, определился первый участник плей-офф, фиаско Чили

В группе C Испания упустила победу над Мексикой в конце матча – 2:2. Дубль Моры подарил "трехцветным" надежду на плей-офф. А вот испанцы будут пытаться выиграть свой матч третьего тура против Бразилии.

Бразилия и вообще проиграла свою игру Марокко 1:2. Африканская сборная неожиданно оформила выход в плей-офф с первого места в непростой группе уже после второго тура.

В группе D Италия позорно сыграла вничью с Кубой 2:2. После того как счет стал 2:0, итальянцы расслабились и получили 2 пенальти в конце матча. Теперь "Скуадре Адзурри" придется все решать в матче третьего тура против Аргентины.

Аргентина выиграла свою игру третьего тура против Австралии – 4:1. Эта победа означает, что латиноамериканцы выйдут в плей-офф, но вряд ли они захотят уступать итальянцам первое место в группе.

