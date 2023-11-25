Чемпионат мира U-17: определились полуфиналисты турнира
Завершились все четвертьфиналы на юношеском чемпионате мира в Индонезии.
Чемпионат мира U-17, четвертьфиналы
Франция – Узбекистан – 1:0
Гол: Бунеб, 83
Мали – Марокко – 1:0
Гол: И. Диарра, 81
Франция завершила сказку Узбекистана, который на предыдущей стадии сенсационно выбил Англию. Андердог остался без главного тренера Лазизбека Мирзаева (дисквалификация за выходки в матче с англичанами). Узбекистан и в этот раз держался достойно, но на 83-й минуте "проспал" добивание Бунеба.
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Соперником Франции в полуфинале станет Мали, выигравшее африканское дерби против Марокко. Здесь также все решил единственный гол в конце встречи в исполнении Ибрагима Диарра.
Вторую пару полуфиналистов сформировали Аргентина и Германия. Оба матча состоятся 28 ноября.
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