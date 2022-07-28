Чемпионат мира может вернуться туда, откуда все начиналось.

Уругвайская футбольная ассоциация сообщила, что Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай подадут совместную заявку на проведение Чемпионата мира-2030. Официальная презентация заявки состоится 2 августа.

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Пока это единственная заявка от Южной Америки. Ранее BBC сообщало, что основной проблемой данных кандидатов станет необходимость постройки большого количества стадионов в Аргентине. Кроме того, в этой стране очень тяжелая экономическая ситуация.

Совместная заявка четырех стран-соседей символически отсылкает к истории Чемпионата мира. Первый из них прошел в 1930 году в Уругвае. В 1978-м турнир проводился в Аргентине, а в 1962-м ЧМ прошел в Чили. Только Парагвай никогда не принимал Мундиаль.

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