Чемпионат мира-2026: Adidas презентовал официальный игровой мяч турнира
Технический партнер ФИФА, компания Adidas, представила миру мяч, которым будут играть 48 команд-участниц чемпионата мира-2026.
Новый мяч получил название Trionda и выполнен в красном, синем и зеленом цветах. К слову, именно 3 страны станут хозяйками чемпионата мира-2026 – США, Канада и Мексика.
На мяч также будут нанесены символы всех трех стран: кленовый лист (Канада), орел (Мексика) и звезда (США). Также ФИФА на официальном сайте отмечает, что мяч будет самым совершенным, и будет содержать инновации – чип, который будет отправлять данные в систему VAR, оповещая об офсайде или игре рукой.
Напомним, что на чемпионате мира-2026 будут участвовать 48 стран, в том числе и сразу 3 хозяева Мундиаля, который будет проходить с 11 июня по 19 июля 2026 года.