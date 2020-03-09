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Чемпионат Франции остался без зрителей на месяц

16:26 31 Читати українською
Чемпионат Франции остался без зрителей на месяц
Фанаты ПСЖ / Фото The Straits Times

Во Франции ввели жесткие меры безопасности из-за распространения коронавируса.

Министерство спорта Франции объявило о проведении матчей Лиги 1 без зрителей до 15 апреля, об этом сообщает MansionBet со ссылкой на заявление руководительницы депертамента Роксаны Марасиняню.

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Чтобы не оставлять команды вообще без поддержки, в правительстве позволили пропускать на стадион не более тысячи человек.

Напомним, во Франции распространяется эпидемия коронавируса, которым заразились более тысячи человек.

После 28-ми туров Лиги 1 ПСЖ лидирует, оторвавшись от ближайшего преследователя (Марселя) на 12 пунктов.

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Теги
футбольные фанаты коронавирус Франция Лига 1
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