На официальном сайте Тоттенхэм объявил, что Кристиан Ромеро продлил свой контракт с клубом до 2029 года.

Ромеро недавно получил капитанскую повязку, заменив Сона, который ушел в МЛС. Аргентинский защитник присоединился к Тоттенхэму в 2021 на правах аренды из Аталанты. За год Кристиан сумел убедить "шпор", и клуб выкупил игрока.

В общем Ромеро сыграл за Тоттенхэм в 126 матчах, в которых забил восемь голов и отдал три ассиста.

К слову, защитник регулярно вызывается в сборную Аргентины, с которой выиграл титул чемпиона мира в 2022 году.

