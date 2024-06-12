"Закон о мобилизации. С июля месяца людей будут останавливать на улицах и так далее. Мы не можем нашим людям обеспечить безопасность, у нас нет таких рычагов, чтобы забронировать их. УАФ, к сожалению, для футболистов ничего не сделала. Мы просто не сможем с этим бороться.

Чемпион Второй лиги может сняться с соревнований – известна причина

Где-то автобус остановят по дороге на тренировку или игру, и всей команде выпишут повестки. Что мы будем с этим делать дальше? Только из-за того, что мы не можем обеспечить людям нормальную работу, и в любой момент ключевых игроков могут забрать в армию. Некуда деваться, это война.

Это уже окончательное решение? Да. Ну, мы попросили на год. Может за это время война закончится, увидим. Что мы имеем в виду? Чтобы за нами оставили место в ПФЛ на год, хотя бы во Второй лиге. В Первой лиге за нами никто не зарезервирует, понятно. Другого выхода нет, к сожалению.

Сейчас и в других клубах такое начнется, это сто процентов, когда придет июль. Вы же понимаете, что не все футболисты хотят идти в военкоматы. А мы не можем их заставить, хотя у нас все подлежат мобилизации. Что я буду делать с этим? Мы же не можем им сделать отсрочку мобилизации, у нас нет таких рычагов. Нас не могут забронировать. Вот только из-за этого снимаемся.

Клуб функционирует. Будем помогать детям, у нас есть договор. Наши детки ездят в Кагарлык на тренировки. ВСУ, конечно, продолжим помогать. Взрослую команду распустили. Мы им предложили, когда откроется трансферное окно, чтобы они переходили. Думаю, благодаря игре за Дружбу они себе найдут место. Так лучше, чем потом сняться посреди сезона. Хотя для нас это и очень болезненное решение, потому что только выиграли Вторую лигу и поднялись в Первую. Мы же эту команду растили еще с любительского футбола. Но такая ситуация в стране", – поделился Дегтяренко в комментарии Tribuna.

Напомним, Дружба вышла в Первую лигу с первой строчки, опередив на финише сезона ЮКСА и Звягель.

ЮКСА триумфально вышла в Первую лигу, разбив МФК Металлург, Звягель дожал Хуст и отправил закарпатцев в 3-й дивизион