Дружба из Мировки столкнулась с проблемами, которые не позволяют ей стартовать во втором по силе дивизионе.

Чемпион Второй лиги – Дружба (Мировка) – может сняться с розыгрыша Первой лиги 2024/25, сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

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По информации источника, клуб уже подготовил соответствующее письмо в ПФЛ. Отмечается, что Дружба не имеет возможности выступать в следующем сезоне, однако просит сохранить свое место на кампанию-2025/26. К сведению футболистов уже донесли эту информацию и они ожидают окончательного официального решения.

Напомним, Дружба вышла в Первую лигу с первого места, опередив на финише сезона ЮКСА и Звягель.

ЮКСА триумфально вышла в Первую лигу, разбив МФК Металлург, Звягель дожал Хуст и отправил закарпатцев в 3-й дивизион