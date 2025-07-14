"Еще один вопрос – это женская команда, который сейчас играть в Лиге чемпионов. И я знаю, что в клубе к ней относятся тщательно, То есть административный штаб очень бережно относится к именно женской команде. Но, опять же, сейчас команде ехать в Латвию. Из того, что я слышал, нет формы – предлагают играть в старой форме. То есть состав изменился, а форму берите ту. Да там надо отдирать старые фамилии и набивать новые.

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Надо жить в Латвии, и команде говорят: "Да ну их, эти отели, давайте найдем в интернете украинские общины и договоримся, будем где-то в семьях жить". Поэтому я бы не очень удивился, если бы в ближайшее время увидел где-то на официальном сайте Ворсклы сообщение о том, что по сложным семейным обстоятельствам клуб покинула еще и Ия Андрущак (главный тренер команды – прим.)", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, что женская команда Ворсклы оформила "золотой дубль" в прошлом сезоне и пробилась в квалификацию женской Лиги чемпионов на следующую кампанию.

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