Чемпионы Турции предприняли еще одну, финальную попытку подписать 26-летнего бразильца, утверждает Sabah.

Ракицкий завершает возвращение в Шахтер, – Вацко

Трабзонспор хочет арендовать Марлона на год с правом выкупа. Предыдущие попытки завершались провалом, поскольку супруга защитника категорически отказывалась от переезда в Турцию. Если и на этот раз не удастся убедить, Трабзонспор обратит внимание на альтернативные цели.

Напомним, Марлон перебрался в Шахтер летом 2021 года, подписав 5-летний контракт. В досрочно завершенном сезоне-2021/22 бразилец провел за "горняков" 22 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 млн евро.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?