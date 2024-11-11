Защитник молодежной сборной Швейцарии Сильван Валлнер решил завязать с футболом в 22 года.

Валлнер принял шокирующее решение повесить бутсы на гвоздь из-за религиозных убеждений, сообщает Blick. Сообщается, что Сильван является членом Церкви адвентистов седьмого дня. Суббота в этой религии считается днем отдыха, который посвящается общению с Богом. Религия запрещает работать и играть в футбол в этот день.

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Из-за того, что многие матчи проходят именно в субботу, Валлнер принял решение о завершении карьеры. В 2022 году он выиграл чемпионат Швейцарии в составе Цюриха.

В сезоне 2024/25 он играл за австрийский Линц. Клуб официально сообщил о том, что игрок заболел.

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