Легия, которая является действующим чемпионом Польши, не заинтересована в услугах 29-летнего украинца, сообщает Sport Interia .

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Скауты поляков действительно следили за Ковалем, но трансфера не будет, ведь Максим, являющийся основным голкипером Аль-Фатеха, их не поразил. Также "военные" не будут подписывать Патрика Андраде и Рафаэля Росси.

Напомним, в Украине Максим Коваль поиграл за ряд клубов, но больше всего матчей (107) провел в футболке Динамо. За команду из Саудовской Аравии он выступает с 2018 года.

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