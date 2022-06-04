Украинский легионер Артур Рудько может попробовать свои силы в Экстраклясе.

Голкипер Артур Рудько попал в сферу интересов польского Леха, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Петр Слонко.

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У 30-летнего вратаря 1 июля завершается контракт с кипрским Пафосом и он получит статус свободного агента. Ранее СМИ заявляли, что Рудько успел согласовать 4-летний контракт с Металлистом.

Напомним, Артур – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру в 2009 году. Успел поиграть в аренде за Говерлу. В Пафосе установил клубный рекорд по количеству "сухих" минут подряд. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

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