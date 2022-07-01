Толлисо перешел в Лион на правах свободного агента и подписал соглашение на 5 лет, сообщает официальный сайт клуба. У француза истек срок контракта с Баварией, стороны решили его не продлевать.

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Корентен в 2017-м ушел из родного Лиона в Баварию за 40 млн евро, однако из-за травм и высокой конкуренции не пробился в основу. Французский хавбек провел всего 128 матчей, в которых забил 21 гол. Но продолжал получать вызовы в сборную Франции, с которой он стал чемпионом мира-2018.

В это межсезонье Лион вернул еще одного звездного воспитанника. Алекс Ляказетт также приехал после 5-летней командировки в Арсенал. В прошлом сезоне Лион финишировал на 8 месте чемпионата и пролетел мимо еврокубков.

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