"Был на просмотре около двух недель. После товарищеских матчей с тернопольской Нивой (5:1, 0:1) мне сказали, что я подхожу. Подписал контракт на один год. Благодарен Оболони, что мне дали шанс, и желаю отблагодарить своей игрой. Я провел год без футбола, и были мысли, что, видимо, придется заканчивать. Не хотелось идти в Первую и Вторую лиги.

Шедевральный гол Суханова в видеообзоре матча Оболонь – Александрия – 1:0

Меня все полностью устраивает. Тренерский штаб и коллектив приняли хорошо, с президентом общался напрямую. Все супер.

Был вариант с Черноморцем и клубом из-за рубежа. Я больше хотел остаться здесь. Верил и ждал, что возможность появится", – сказал Чех в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что предыдущим клубом Максима Чеха были львовские Карпаты. В прошлом сезоне полузащитник не сыграл ни одного матча за львовский клуб. Максим является чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины.

Оболонь одержала сенсационную победу над Александрией – Суханов забил шедевральный гол с 40 метров