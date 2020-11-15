Украинский хавбек Николай Мусолитин, выступающий за Вальмиеру, в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Лехия, которая после 9 туров чемпионата Польши идет седьмой, подпишет чемпиона мира U-20 Мусулитина, информирует Sportowe Fakty.

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21-летний полузащитник станет игроком польского клуба зимой – стороны якобы уже согласовали все детали сделки. Сейчас Николай защищает цвета Вальмиеры и имеет достаточно игровой практики. За латвийский клуб Мусолитин уже успел сыграть 17 матчей и отметиться 4 ассистами.

Заметим, что хавбек является воспитанником одесского Черноморца. Украинской общественности стал известен благодаря триумфу сборной Украины U-20 на чемпионате мира 2019 года.

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