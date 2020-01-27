Чемпион мира U-20 стал игроком Карпат

Львовский клуб сообщил о переходе полузащитника Алексея Хахлева, который уже тренируется с командой на сборе в Турции.

20-летний футболист подписал контракт сроком на 2,5 года, информирует официальный сайт Карпат. За львовскую команду Хахлев будет выступать под 8-м номером.

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Напомним, что прошлым летом хавбек стал чемпионом мира U-20 в составе команды Александра Петракова. Он является воспитанником киевского Динамо. В 2017-м подписал контракт с испанским Алавесом. В следующем году перебрался в другой испанский клуб – Сан-Игнасио.

К слову, уже 29 января Хахлев сможет дебютировать за новую команду – Карпаты сыграют товарищеский матч против Слована из Братиславы.

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