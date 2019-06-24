Чемпион мира U-20 Сикан назвал своих кумиров – оригинальный выбор

Лучший бомбардир Украины U-20 на чемпионате мира-2019 Даниил Сикан рассказал, с каких игроков пытается брать пример, а также назвал любимый чемпионат.

Напомним, Даниил Сикан стал лучшим бомбардиром Украины U-20 на триумфальном для "сине-желтых" чемпионате мира. В активе 18-летнего нападающего 4 мяча. Права на Сикана принадлежат Шахтеру, однако форвард выступает на правах аренды за Мариуполь.

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки

"Кого считаю примером для подражания? Очень нравится Обамеянг. Еще могу назвать Суареса. Ориджи – вообще красавец. То как он в конце сезона забивал важные голы... Будучи, по сути, резервным игроком в Ливерпуле. Джокер Клоппа, как я в сборной U-20? Возможно, но он это делает на высоком уровне, он очень крутой.

Что касается чемпионатов, то очень нравится Англия. Испания – это, конечно, топ-чемпионат, там лучшие клубы играют, но Англия – это нечто особенное. Там все пропитано футболом. Там все команды очень сильны, даже аутсайдеры.

Даже люди. Там почти все футбольные фанаты. В таких условиях ты не можешь плохо играть. Уровень ответственности всегда очень высок", – рассказал Сикан Football.ua.

"Платил свои деньги, чтобы он не шел в Динамо или Шахтер": о чемпионе мира из Украины говорят от Барселоны до Милана