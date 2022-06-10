Украинский защитник Александр Сафоронов перешел в Залаэгерсег, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

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Контракт с 22-летним футболистом, перебравшимся в новую команду в статусе свободного агента, был подписан по схеме 2+1.

Напомним, Сафронов – воспитанник Днепра, где и начал профессиональную карьеру в 2016 году. Успел поиграть за СК Днепр-1, Звезду, эстонскую Левадию и Десну. Последним его клубом была словенская Нафта, за которую он провел 5 матчей. В 2019 году в составе сборной Украины U-20 Александр стал чемпионом мира. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

К слову, Залаегерсег по итогам прошедшего сезона занял в турнирной таблице чемпионата Венгрии восьмую строчку.

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