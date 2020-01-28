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Чемпион мира U-20 отправился в аренду из СК Днепр-1 в Левадию

09:47 121 Читати українською
Чемпион мира U-20 отправился в аренду из СК Днепр-1 в Левадию
Александр Сафронов / фото из открытых источников

Защитник СК Днепр-1 Александр Сафронов перешел в эстонскую команду на правах аренды.

20-летний футболист проведет в Левадии один год, информирует Sixteen Football Agency в инстаграме. Переход подтвердил официальный сайт эстонского клуба.

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Отметим, что в первой части сезона Сафронов сыграл за СК Днепр-1 12 матчей в УПЛ. Летом 2019 он стал чемпионом мира U-20 в составе команды Александра Петракова.

К слову, Левадия в прошлом чемпионате Эстонии заняла 2 место. Новый чемпионат в Эстонии начнется 6 марта.

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