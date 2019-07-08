Чемпион мира U-20 Кучерук заявил, что готов бороться за место в составе Динамо

Голкипер киевлян Владислав Кучерук поделился мыслями относительно своего приглашения на тренировочные сборы первой команды.

"Я очень рад этому вызову и благодарен тренерскому штабу за решение предоставить мне шанс на сборах с первой командой. Это настоящее испытание для меня! Здесь я бросил вызов самому себе – я должен доказать, что достоин находиться в первой команде.

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Чувствую себя прекрасно, я мотивирован, выкладываюсь. Ребята встретили отлично, с каждым я знаком лично, поэтому проблем никаких не было.

Обещаю, что сделаю все для того, чтобы закрепиться в первой команде Динамо и достичь с ней новых громких побед. Теперь я настроен только на это!" – рассказал Кучерук в интервью Fraza.

Напомним, Владислав был в составе сборной Украины U-20 на триумфальном чемпионате мира, который проходил в Польше.

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