Чемпион мира U-20 Конопля перешел в Десну

Черниговская Десна подписала хавбека Ефима Коноплю.

Десна на своем официальном сайте сообщила о годичной аренде хавбека Ефима Конопли. Игрок уже присоединился к команде и отправился на сбор в Беларусь.

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Права футболиста принадлежат донецкому Шахтеру, сам перед этим выступал в молодежной команде "горняков".

В июне Конопля вместе со сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира-2019 в Польше.

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