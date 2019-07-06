Чемпион мира U-20 Конопля обвинил Милевского и Алиева в негативной репутации украинских футболистов

Полузащитник Десны Ефим Конопля высказал свою точку зрения, почему украинские футболисты имеют негативную репутацию.

"У меня есть ощущение, что много кто заиграет из этого поколения. Если бы еще больше доверяли в первых командах. Просто за украинцами, наверное, тянется дурная слава от старших поколений.

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Артем Милевский, Александр Алиев – алкоголь, гулянки. Думаю, что все из-за этого. Так и в Европе думают, что украинцы такие. Но наше поколение – никто ни глоток, ни капли ничего", – сказал Конопля программе Трендец.

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