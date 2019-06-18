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Чемпион мира U-20 Конопля назвал грязного соперника сборной Украины на чемпионате мира-2019

18 июня 23:24 102 Читати українською
Чемпион мира U-20 Конопля назвал грязного соперника сборной Украины на чемпионате мира-2019
Ефим Конопля / ФК Шахтер

Защитник сборной Украины U-20 Ефим Конопля рассказал, какой соперник "сине-желтых" на чемпионате мира-2019 демонстрировал самую грязную игру.

65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов

"Поединок с Италией, наверное, был самым сложным матчем чемпионата. Потому что команда тоже пропагандирует оборонительный футбол, играет в 5 защитников и от этого чересчур насыщенный центр поля. Мы все понимали, что это матч до одной ошибки.

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Итальянцы видели, что они не могли временами сохранить мяч, и падали от малейшего соприкосновения. Честно говоря, Италия – самая грязная команда, с которой мы играли на этом чемпионате. Именно в плане провокаций, запрещенных приемов и это было предсказуемо, ведь будем честны – команда Италии гораздо статуснее нас, и она понимала, что судьи им будут помогать. Мне кажется, что перед нашей игрой они уже примеряли медали, но тем приятней была победа", – цитирует Коноплю XSPORT.

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