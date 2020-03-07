Чемпион мира U-20 феерично дебютировал в Эстонии – забил гол и получил удаление

Четверо украинцев помогли своей команде одержать первую победу в чемпионате Эстонии. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Эстонии, 1-й тур

Левадия – Курессаре – 1:0

Гол: Сафронов, 19

Удаление: Сафронов, 41 – Лукка, 68

Кравец помог Луго отобрать очки у лидера – украинец стал одним из лучших игроков матча

В первом туре Мейстрилиги таллинская Левадия принимала команду Курессаре из одноименного города. В составе хозяев на поле вышли сразу четыре украинца: защитники Зураб Очигава и Александр Сафронов, полузащитник Юрий Ткачук и нападающий Юрий Коломоец.

Героем матча, как в прямом, так и в переносном смысле, стал наш чемпион мира U-20 Александр Сафронов. Он на 19-й минуте матча воспользовался пасом Ткачука и забил, как оказалось, победный для своей команды гол. Впоследствии 20-летний защитник получил необязательную желтую карточку, а под конец первого тайма увидел перед собой второй горчичник и, как следствие, оставил Левадию в меньшинстве.

В середине второй сорокапятиминутки арбитр составы уравнял, показав полузащитнику Курессаре Марко Лукке прямую красную карточку. Хозяева довели игру до победы и добыли первые три очка в сезоне.

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