Чемпион мира U-20 Чех: В Украине много молодых футболистов, которым не доверяют в клубах

Полузащитник сборной Украины U-20 Максим Чех прокомментировал победу на чемпионате мира-2019.

"Когда прозвучал финальный свисток, я не мог в это поверить, и сейчас не могу. Эти эмоции не передать, ради такого и стоит играть в футбол.

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Когда Цитаишвили забил мяч, я понял, что мы уже чемпионы мира. Побежал, и это было лучшее празднование в моей жизни, это был лучший момент в моей футбольной жизни.

Тренер объяснил нам, как с ними играть, кого перекрыть. 10-й номер, парень очень хороший, стоит с ним плотнее сыграть. Он ничего так вообще и не сделал, подавал там. Ну, хорошо разобрали команду, как и всех остальных, и добились результата.

Мы поверили, что в финале, когда прошли Италию. С чемпионством сложнее. Я в это просто не могу поверить. Что-то выиграл, но не чемпионат мира. Такие впечатления, честно.

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Хочется, чтобы и национальная сборная выигрывала, и все остальные сборные. У нас очень хорошие молодые футболисты, которым не доверяют в клубах, больше играют опытные. А мы показали, что и молодые тоже умеют играть в футбол", – сказал Чех FootballHub.