Чемпион мира U-20 Чех рассказал, что молодежная сборная Украины равняется на команду Шевченко

Полузащитник сборной Украины U-21 Максим Чех рассказал, какую модель игры строит команда Руслана Ротаня.

"Думаю, с нашей стороны все-таки была недооценка соперника. Это главная причина поражения. Но даже при этом ребята показали хорошую игру. Мы не заслуживали поражения.

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Теперь на выездной матч с Финляндией будет особое настроение. Турнирная борьба только началась, к каждому следующему матчу нужно подходить как к решающему.

У каждой команды стоят свои задачи, за их решение все бьются в каждом матче. Но для нас главное – смотреть на свою игру, за счет нее добиваться результата.

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Молодежка хочет быть похожа на национальную сборную, действовать быстро, контролировать мяч. Верю, что и у нас так будет получаться", – цитирует Чеха Tribuna.com.