Чемпион мира U-20 Чех: Аренда в Мариуполь – большой шаг вперед

Полузащитник молодежной сборной Украины Максим Чех прокомментировал свой переход в Мариуполь на правах аренды.

"Долго не раздумывал и согласился, ведь Мариуполь – команда УПЛ, выступает в еврокубках, а потому это однозначно большой шаг вперед. Постараюсь проявить себя и использовать свой шанс.

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Вместе со мной из Шахтера Алексей Кащук, Виктор Корниенко, Дмитрий Топалов. Знал Илью Путрю, других ребят. Так что Мариуполь для меня знакомый коллектив.

Александр Бабич сказал, что это новый этап карьеры, а Мариуполь – клуб, который может помочь нам в дальнейшем развитии и росте мастерства. Мы со своей стороны должны помочь азовской команде добиться поставленных целей", – поделился Чех в комментарии Команда№1.

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