toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АРГЕНТИНА - ЧИЛИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОПА АМЕРИКА-2019

Чемпион мира U-20 Чех: Аренда в Мариуполь – большой шаг вперед

12:25 13 Читати українською
Чемпион мира U-20 Чех: Аренда в Мариуполь – большой шаг вперед
Максим Чех / УАФ

Полузащитник молодежной сборной Украины Максим Чех прокомментировал свой переход в Мариуполь на правах аренды.

"Долго не раздумывал и согласился, ведь Мариуполь – команда УПЛ, выступает в еврокубках, а потому это однозначно большой шаг вперед. Постараюсь проявить себя и использовать свой шанс.

Мариуполь официально объявил о трансферах трех чемпионов мира в составе сборной Украины U-20

Вместе со мной из Шахтера Алексей Кащук, Виктор Корниенко, Дмитрий Топалов. Знал Илью Путрю, других ребят. Так что Мариуполь для меня знакомый коллектив.

Александр Бабич сказал, что это новый этап карьеры, а Мариуполь – клуб, который может помочь нам в дальнейшем развитии и росте мастерства. Мы со своей стороны должны помочь азовской команде добиться поставленных целей", – поделился Чех в комментарии Команда№1.

"Он не менял носки весь турнир": чемпионы мира-2019 устроили разборки – защитнику Шахтера угрожают устроить "темную"

blog_ava
Копа Америка-2019 Аргентина – Чили: справедливая победа "альбиселесте", нефарт "ла рохи" и скандальные решения арбитра
03:36
736
Теги
Трансферы Шахтер Шахтер Мариуполь Мариуполь Трансферы чемпионата Украины Максим Чех Максим Чех Украина U-20 Украина U-20
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
19
мин
Мадагаскар
19:00
ДР Конго
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук