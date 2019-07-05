Чемпион мира U-20 Бескоровайный заинтересовал Лацио и Болонью

Защитник сборной Украины U-20 Даниил Бескоровайный может продолжить карьеру в Серии А.

Лацио и Болонья проявляют интерес к защитнику сборной Украины U-20 Даниилу Бескоровайному, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport.

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки

Итальянские клубы впечатлила игра футболиста на чемпионате мира U-20, в котором сборная Украины одержала победу, переиграв в финале Южную Корею (3:1).

В сезоне 2018/19 Бескоровайный сыграл 22 матча в составе словацкого Земплина. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство