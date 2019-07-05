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Чемпион мира U-20 Бескоровайный заинтересовал Лацио и Болонью

20:38 165 Читати українською
Чемпион мира U-20 Бескоровайный заинтересовал Лацио и Болонью
Даниил Бескоровайный / ФИФА

Защитник сборной Украины U-20 Даниил Бескоровайный может продолжить карьеру в Серии А.

Лацио и Болонья проявляют интерес к защитнику сборной Украины U-20 Даниилу Бескоровайному, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport.

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Итальянские клубы впечатлила игра футболиста на чемпионате мира U-20, в котором сборная Украины одержала победу, переиграв в финале Южную Корею (3:1).

В сезоне 2018/19 Бескоровайный сыграл 22 матча в составе словацкого Земплина. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

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