Вчера, 30 июня, истек контракт Алексея Кащука с Шахтером. Игрок ждал этого момента с нетерпением, ведь последние полгода пережил настоящий ад в донецком клубе – он отказался продлевать соглашение, был отстранен от тренировок с основой, а затем вообще отправлен поддерживать форму с U-17. "Горняки" пытались сплавить игрока в очередную аренду (Хайдук, Партизан и т. д.), но Алексей был готов перейти только в Мальорку, договоренности с которой сорвались в последний момент.

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Шахтер пока об уходе Алексея не сообщал, но 24-летний вингер уже успел попрощался с дончанами. "Спасибо, Шахтер. 2011-2024", – написал футболист на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Кащук – воспитанник Шахтера. Первый контракт с главной командой подписал в 2016 году, но так и не заиграл в составе донецкого коллектива. Всего за "горняков" он провел 12 поединков во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 1 ассистом.

С 2019-го по 2022-й годы выступал на правах аренды за Мариуполь, а с 2022-го по 2023-й – в Сабахе. В 2019 году стал чемпионом мира в составе команды Александра Петракова. Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро.

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