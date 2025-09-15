Полузащитник Бока Хуниорс Леонардо Паредес оказался в странной ситуации во время матча чемпионата Аргентины против Росарио Сентраль.

Леандро Паредес защищает цвета Бока Хуниорс, который ночью с 14 на 15 сентября встретился с Росарио Сентраль. Игра завершилась ничьей 1:1 с шикарным голом Ди Марии "сухим листом".

Ди Мария забил гол, который так и не покорился Месси и Роналду – он сделал это второй раз в карьере

На старте второго тайма Паредес взялся выполнять угловой, но фанаты соперников пытались помешать ему. Болельщиков от поля отделяет небольшой забор, но внизу есть пространство, куда можно просунуть руку. Именно так болельщики Росарио Сентраль неоднократно хватали Леандро за ноги, отвлекая от подачи углового.

Напомним, Паредес присоединился к Бока Хуниорс прошлым летом. За свою карьеру успел поиграть за Рому, питерский Зенит, ПСЖ и Ювентус, а также выигрывал чемпионат мира в составе сборной Аргентины.

