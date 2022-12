Тальяфико вместе со своей супругой решили еще раз отпраздновать свадьбу после победы Аргентины на ЧМ-2022.

Пара подошла к этому творчески – на праздновании Николас держал копию Кубка мира, а в зале звучала песня "We are the champions". Также футболист надел золотую медаль чемпиона мира. Интересно, что пара вышла замуж еще год назад, после победы Аргентины на Копа Америка.

Добавим, что Тальяфико сыграл в шести поединках на ЧМ-2022, став важной частью коллектива. Аргентина же в финале одолела Францию.

