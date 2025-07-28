32-летний Николас Тальяфико намерен продлить контракт с Лионом, за который выступает с лета 2022 года. Как информирует инсайдер Джанлука Ди Марцио, клуб согласовал с игроком продление соглашения еще на два года. Соглашение также включает опцию дополнительного года.

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Ранее защитник несколько раз отклонял предложения остаться в стане "ткачей". Однако Лион проявил настойчивость – и был вознагражден.

Тальяфико сыграл в шести поединках на победном для Аргентины ЧМ-2022, став важной частью коллектива. До Лиона он играл за Аякс.

Напомним, что ранее Лион едва избежал дисквалификации и "ссылки" во второй дивизион из-за финансовых нарушений.

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