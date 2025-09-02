Эмилиано Мартинес планировал летом покинуть Астон Виллу. Ходили слухи, что Манчестер Юнайтед предложит сделку аргентинскому голкиперу.

Сенсационные палачи Манчестер Юнайтед выставили футболиста, который не имел права играть – известное наказание

Как сообщает The Athletic, Мартинес целый день провел на базе Астон Виллы в ожидании звонка, но никто так и не вышел на связь. Футболист сборной Аргентины не скрывал желания присоединиться к манчестерцам и просил защитника Ман Юнайтед Лисандро Мартинеса поговорить с руководством клуба на эту тему.

Также Эмилиано общался с Рубеном Аморимом в июне и июле. Главный тренер манкунианцев считал, что характер и опыт победителя чемпионата мира будут полезны для его команды.

При этом официального предложения со стороны Манчестер Юнайтед до начала предсезонной подготовки так и не поступило, а уже потом Астон Вилла получила звонок по аренде Мартинеса. Никакого прогресса в этом вопросе до конца августа не было, и манкунианцы подписали Ламменса.

Отмечается, что Мартинес дождался закрытия трансферного окна, а затем отправился в расположение сборной Аргентины.

