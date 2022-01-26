Блез Матюиди продолжит свою карьеру в другом клубе. Сотрудничество француза с Интером Майами подходит к концу.

Французский полузащитник не попал в заявку команды на новый сезон МЛС. Контракт Блеза Матюиди с клубом Дэвида Бекхэма рассчитан до конца 2022 года, но его уход кажется неизбежным. Фамилия француза уже исчезла из списка игроков на официальном сайте клуба.

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Причины такого решения не указываются, а официальной информации пока нет. Не исключено, что 34-летний чемпион мира вернется в Европу. В услугах хавбека заинтересован родной для него Труа, сообщает RMC Sport.

Матюиди перебрался в Интер Майами в 2020 году после разрыва контракта с Ювентусом. За американскую команду провел 47 матчей и забил 2 гола. Также поиграл за ПСЖ, Сент-Этьен и Труа. В футболке сборной Франции провел 84 матча, забил 9 голов и стал чемпионом мира-2018.

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