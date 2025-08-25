Н'Голо Канте может покинуть Аль-Иттихад уже этим летом.

Экс-звезда Челси и Лестера Н'Голо Канте близок к уходу из Саудовской Аравии. Как сообщает Foot Mercato, Аль-Иттихад больше не рассчитывает на 34-летнего полузащитника и открыл двери для его трансфера.

Представители футболиста уже активно предлагают его услуги новым клубам. Среди претендентов называют Монако и Париж.

Канте перебрался в Саудовскую Аравию два года назад после блестящего периода в Челси. Он стал одним из самых громких подписаний лиги и под руководством Лорана Блана провел 80 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и десятью ассистами. Его стабильные выступления позволили ему оставаться важной частью сборной Франции Дидье Дешама.

Впрочем, Аль-Иттихад планирует серьезно обновить состав, и решение по Канте уже принято. Следующий трансфер полузащитника будет ключевым в контексте предстоящего чемпионата мира 2026 года – это, вероятно, последний крупный турнир в карьере француза.

